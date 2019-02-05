MHP Samsun Asarcık İlçesi Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'nin, Samsun Asarcık İlçesi Belediye Başkan adayı belirlendi. Samsun Asarcık İlçesi Belediye Başkan adayı Şerif Kılağuz kimdir?

ŞERİF KILAĞUZ KİMDİR?

01 Haziran 1979 tarihinde Asarcık'ın Gökgöl Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu 1988 yılında, ortaokulu 1993 yılında ve Asarcık Lisesini de 1996 yılında bitirdi.

ASARCIKSPOR KULÜBÜNÜ KURDU

1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2003 yılında Kazakistan da çalışmaya başladı. Halen Kazakistan da inşaat - taahhüt işleri yapan Kılağuz'un, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor. Asarcıkspor Kulübünü kurdu, 2009 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu. 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Asarcık Belediye Başkanı seçildi.Şerif Kılağuz, evli ve 3 çocuk babasıdır.