Serhat Ergin Kimdir?

Eğitim ve İş

Eğitim hayatını Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayıp 2015 yılında mezun olmuştur.

Küçük yaşlarda başlayan ve daha sonraları bir tutkuya son olarak da bir mesleğe dönüştüren Serhat Ergin bu alanda Piriv Eroğlu olarak da tanınmaktadır. Ergin, fotoğrafçılığın yanı sıra dijital marketing sektöründe de önemli isimler arasındadır.

Ege Üniversitesi mezunu Ergin, üniversite yıllarında sinema ve fotoğrafçılık alanlarında kendini geliştirmiş & profesyonel fotoğrafçı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Dijital Marketing

Bunun yanı sıra Dijital Marketing sektöründe de gerek yurtiçi, gerek yurtdışında bir çok sanatçı, model ve influencer'lar ile farklı çalışmalar sürdürerek girişimci kimliğiyle de adını duyurmaya devam etmektedir.

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