Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak biyografisi!

Türk iş insanı ve medya patronu, Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su olan Serhat Albayrak kimdir? Aynı zamanda da Berat Albayrak'ın ağabeyidir. Serhat Albayrak kaç yaşında, nereli? Serhat Albayrak mesleği nedir? Serhat Albayrak hayatı ve biyografisi nedir?