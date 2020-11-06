Serhan Adalı kimdir? Serhan Adalı kaç yaşında, nereli?
06.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:09
Magazin gündeminde trend olan ve özel hayatıyla merak edilen Serhan Adalı hakkında, Serhan Adalı kimdir ve Serhan Adalı kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, Serhan Adalı kimdir? Serhan Adalı kaç yaşında, nereli?
Özel hayatıyla gündem olan Serhan Adalı, magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Peki, Serhan Adalı kimdir? Serhan Adalı kaç yaşında, nereli?İşte Serhan Adalı.2nın merak edilenleri…
SERHAN ADALI KİMDİR?
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı, bir dönem özel hayatı ile gündeme geldi. KKTC'de, hafriyat, nakliyat ve taşımacılık işleri yapan bir firmanın kurucusu olan Serhan Kerim Adalı, 1995 doğumludur.