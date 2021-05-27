Hadise'nin açtığı davayı kaybeden Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, 8'er bin TL tazminat ödeyecek
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Hadise'nin açtığı davayı kaybeden Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, 8'er bin TL tazminat ödeyecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise, 2018 yılında Bodrum'da işlettiği mekana 1 milyon 900 bin TL icra geldiğine yönelik iddia hakkında yorumlarda bulunan Seren Serengil ve o dönemki partneri Cengiz Semercioğlu'na dava açmıştı. Görülen davada tarafların avukatları davanın reddini talep ederken mahkeme Semercioğlu ve Serengil'in Hadise'ye 8 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davalı Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in avukatları, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise'nin haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek, mahkemeden davanın reddini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalılar Serengil ve Semercioğlu'nun Hadise'ye toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, 2018 yılında Bodrum'da işletmiş olduğu mekana 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra geldiği iddia edilmişti. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Hadise, programda aleyhine yapılan yorumlar ile ilgili savcılığa başvurmuştu. Hadise mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

Hadise'nin açtığı davayı kaybeden Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, 8'er bin TL tazminat ödeyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Hadise'nin açtığı davayı kaybeden Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, 8'er bin TL tazminat ödeyecek - Haberler Magazin
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