Serenay Sarıkaya'ya çok özel iki hediye
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Serenay Sarıkaya'ya çok özel iki hediye

Serenay Sarıkaya'ya çok özel iki hediye
Hürriyet - Haberler | Magazin

29'uncu yaşını Bodrum'da kutlayan Serenay Sarıkaya, doğum gününde çok özel iki hediye aldı.

29'uncu yaşını Bodrum'da kutlayan Serenay Sarıkaya, doğum gününde çok özel iki hediye aldı.

Yakın arkadaşı Ezgi Mola, ünlü oyuncu adına Ege ormanlarına fidan diktirdi. Hayranları da Sarıkaya'nın doğum günü vesilesiyle bir iyilik hareketi başlattı. Bir çocuğun hastane masraflarını karşılayan fan kulübü, ayrıca UNICEF aracılığıyla zor koşullar altında yaşayan çocuklara aşı ve tedavi edici besinler içeren paketler gönderdi.

Brezilyalı modele aşık oldu

Oyuncu Birand Tunca'nın Brezilyalı model Karen Silva Moura ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bir fotoğraf çekimi sırasında tanışan ikili, yaklaşık 1 aydır birlikte. Çift şimdilerde Bodrum'da baş başa tatil yapıyor.

Nazara geldi

Işın Karaca, geçtiğimiz gün talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü şarkıcı düşerek ayak bileğini sakatladı. Karaca, bileğinin sargılı halini sosyal medyada "Kimin nazarı değdiyse taahhütlü olarak iade ediyorum" notuyla paylaştı. Sanatçı, ayağı sargıda olmasına rağmen Ankara Altınpark konserini de iptal etmedi.

Pandemi zammı

Alternatif pop müziğin sevilen isimlerinden Kalben, kendi tarzında müzik yapan isimler arasında konser fiyatını en çok artıran kişi oldu. Pandemi nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kaldığı için böyle bir karar alan şarkıcının sahne ücretini 75 bin TL'ye çıkardığı öğrenildi.

Menajerlik yapacak

Haluk Levent kendi adını taşıyan menajerlik şirketine yoğunlaştı. Sanatçı, ilk olarak Melek Mosso ve Ceylan Ertem'le anlaştı.

AHBAP Derneği ile imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Haluk Levent, şu sıralar kendi adını taşıyan menajerlik şirketiyle müzik sektöründe adından söz ettiriyor. Şirketin ilk transferleri Melek Mosso ve Ceylan Ertem oldu.

Haluk Levent'in Pamela, Birsen Tezer, Hande Yener gibi başka ünlü isimlerle de çalışmak istediği ve sektördeki birçok sanatçıyı kendi şirketinde görmek istediği söyleniyor.

Kaynak: Hürriyet

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