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Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı

Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Bir dizi fotoğraf paylaşana Sarıkaya, kısa ceketinin altına sütyen takmadığı pozunu da yayınladı. Ancak takipçileri, Sarıkaya'nın sütyensiz pozu yerine büyük ayaklarına dikkat etti.

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, son paylaşımlarıyla yine olay oldu.

Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı

Serenay Sarıkaya sütyensiz paylaşım yaptı, herkes ayağındaki detaya takıldı

Servet Uzun
Servet Uzun
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