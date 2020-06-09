Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan fotoğrafına "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yapan fenomen Alp Kılınç'a önce "Şansını zorluyorsun" diye mesaj attı sonra da engelledi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün sosyal medya hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşan oyuncu, kendisine yorum yapan sosyal medya fenomenine yaptığıyla herkesi şaşırttı.

ÖNCE MESAJ ATTI SONRA ENGELLEDİ

Ünlü isimlere yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen fenomen Alp Kılınç, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafına "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yaptı. Çiftin ilişkisi hakkında daha önce de çeşitli paylaşımlar yapan fenomene Serenay'dan cevap gecikmedi. Sarıkaya, "Alp şansını çok zorluyorsun" diye mesaj attıktan sonra fenomeni engelledi.

Oyuncu ile arasındaki diyaloğu 662 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan fenomen, "Şansımızı kullandığımız yere bakın" dedi.