Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından deniz pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Uzun süredir Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve her yaptığıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Oyuncu son olarak denize girdiği anları yayınladı.

Instagram'da 9,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, peş peşe deniz pozlarını paylaştı. Denizde uzanarak poz veren Sarıkaya'ya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları...

Kaynak: Haberler.com