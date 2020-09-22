Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
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Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından deniz pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
22.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:11

Uzun süredir Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve her yaptığıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Oyuncu son olarak denize girdiği anları yayınladı.

Instagram'da 9,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, peş peşe deniz pozlarını paylaştı. Denizde uzanarak poz veren Sarıkaya'ya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları...

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (4)
SERO: Çok güzell çok güzelll
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MAT: bu kızın agzını gördummu tüylerim diken diken oluyor. git de moskovaya kız nasıl olur ogren itici kız
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İSTANBULLU: Allah bu vatanı sizin gibi pisliklerden kurtarsın inşaalah.
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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