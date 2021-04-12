Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddiası
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Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin
Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddiası

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayıp "Arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" dedi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen genç oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

"ÇİRKİN BİR ÜSLUP İLE YAZILAN İLİŞKİ HABERİ ASILSIZDIR"

Kısa sürede gündem olan ve Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddiası
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayıp "Arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" dedi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:25:27. #1.16#
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