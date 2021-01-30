Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı

30.01.2021 00:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 01:00
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı

Aşkları ile 2020 yılına damga vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın bir dargın bir barışık ilişkisinde beklenmeyen hamle güzel oyuncudan geldi. Sarıkaya, ünlü komedyenin son paylaştığı gönderiyi beğenerek, akıllara 'barıştılar mı?' sorusunu getirdi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın 2020 yılına damga vuran aşkları, yeniden alevlendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın kaynağı ise Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı beğeni.

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ BİR HAMLE

Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü. Ancak aralarına giren kara kedi yüzünden ayrılık kararı alan ünlü çift, aşkları gibi ayrılıklarıyla da sosyal medyada şok etkisi yarattı. Evlenecekleri düşünülürken bir anda yollarını ayıran çiftten beklenmedik bir hamle daha geldi.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı

ARADAKİ BUZLAR ERİDİ

Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın, Zafer Algöz ile şarkı söylediği anları paylaştığı gönderiyi beğendi. Sarıkaya'nın beğenisini gören takipçileri, ikilinin arasındaki buzların eridiği ve barıştıkları yönünde yorumlar yaptı. Yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkaran Cem Yılmaz, basına yansıyan haberler sonrasında güzel oyuncuyu yeniden takip etmişti.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı
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