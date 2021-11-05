Serenay Sarıkaya, eski aşkının kankasıyla aşk yaşıyor!

Serenay Sarıkaya, 2 ay önce yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" demişti.

Ancak dün akşam Umut Evirgen'den şaşırtan bir açıklama geldi. teve2'de ekrana gelen Magazin Masası'na konuşan Evirgen, güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

Serenay Sarıkaya, daha önce Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamıştı. Ulusoy, güzel oyuncuyla birlikte olduğu dönemde Umut Evirgen ile sıkı dosttu.

YALANLAMIŞTI AMA...

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" demişti.

Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşamıştı.