Serenay Sarıkaya: Dünyaya en çok yakışan şey, insan
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Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim, Magazin, Haber

Serenay Sarıkaya: Dünyaya en çok yakışan şey, insan

İbrahim Selim'ın konuğu olan Serenay Sarıkaya, "Dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü." dedi.

26.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:42
Serenay Sarıkaya: Dünyaya en çok yakışan şey, insan

Dünyanın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders, evde kalmaya destek vermek için hayata geçirdiği "Hep Seninle" kampanyası kapsamındaki İbrahim Selim ile Güzel Haberler yayınlarının ilki gerçekleşti. Programın ilk konuğu marka yüzü Serenay Sarıkaya oldu.

İbrahim Selim "İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde size ülkemizden ve dünyadan Güzel Haberler vermek istedik. Hep Seninle projesi çerçevesinde birbirimize destek olmamız için bizi burada buluşturan Head&Shoulders'a teşekkür ederiz." dedi.

Süreci yakından takip ettiğini söyleyen Serenay Sarıkaya "Böyle günlerde bize güzel haberler vererek keyfimizi yerine getirdiğin için teşekkür ederim. Güzel şeylerden bahsedecek olmak beni çok heyecanlandırdı. İnanıyorum geçecek bu günler, ben de Alice ile sahnede olmayı özledim" dedi.

Ünlü ressamların canlandırılması akımını çok sevdiğini söyleyen Serenay Sarıkaya "Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki biraz zamana ihtiyacım var dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü. Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkarttığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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