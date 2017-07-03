Serenay Sarıkaya Doğum Günü Sürprizi Yapan Sevgilisi Kerem Bürsin'i Öpücüklere Boğdu

Bodrum'da teknede tatil yapan 'Fi' dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya 26 yaşına bastı. Kerem Bürsin doğum günü sürprizi olarak sevgilisinin annesi Ümran Sarıkaya'yı İstanbul'dan getirtti. Serenay sevgilisinin bu sürprizi karşısında sevgilisini öpücüklere boğdu.

"İNANAMIYORUM ANNECİĞİM"

Kerem Bürsin, 26 yaşına giren Serenay Sarıkaya'ya unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Bürsin, Serenay'ın İstanbul'daki annesi Ümran Sarıkaya'yı, habersiz Bodrum'a getirtti. Havaalanından alıp botla tekneye kadar eşlik etti. Serenay Sarıkaya karşısında annesini görünce "İnanamıyorum anneciğim" deyip bağırdı, ağladı.

KEREM'İ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sürpriz sonrası Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin'e tekrar tekrar sarılıp öpücüklere boğdu.



