Serenay Sarıkaya'dan 'terlik' açıklaması

ADANA (Snob Magazin) -

Milliyet'ten Umut Ünver'in haber ine göre; "Sizi çok özledim" diyerek lafa başlayan Serenay Sarıkaya'ya, Burak Deniz'le başrolü paylaştığı, çekimleri tamamlanan ve dijital platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisi sorulunca şöyle konuştu: "Çok eğlendik, şehir dışında olmak da çok iyi geldi. Oraları da çok sevdik, inşallah güzel bir şey çıkar. Yayınlanması hayli zaman alacak. Açıkçaası bu kadar erken bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Çok orijinal bir iş sizleri bekliyor diyebilirim. Dizi içime sindi. Zaten o kadar özlemişim ki benim canıma minnet, her şey çok güzeldi."

Yeni projesinden bahseden oyuncu, "Çalışmaya devam edeceğim, şu an için öyle gözüküyor. Yeterince dinlendim, çalışmak istiyorum. 'Alice' de başlıyor yakın zamanda. Koşturmaca başladı" ifadelerini kullandı. Sarıkaya, Adana dönüşü havalimanında giydiği terliklerle ilgili olarak, "O terlikleri ilk giyişim değil ki, daha önce de giydim. Her seferinde neden bu kadar şaşırıyorsunuz anlamıyorum. Sevdiğim terlikler" dedi.

Ünlü oyuncu, "Adana dönüşü beyaz çorap ve terlik gitmeniz Adana stilini temsil eder gibiydi" yorumuna ise "Yok seviyorum, giyiyorum. Kim ne derse desin. Kebap çok seviyorum, sakatat çok seviyorum. Oraya gidince kendimi buldum. Vallahi çok mutluydum Adana'da" cevabını verdi.

Adana'da ev aldığı iddialarına Sarıkaya, "Ev almadım, köpeğimle beraber gittiğim için geçici süreliğine yaşayabileceğim bir yer bakıyordum ama bulamadım, hotelde kaldım. Hiç önemli değil, köpeğimle beraber mutluydum. Adana çok güzel bir yer. Antalya geçmişim olduğum için Akdeniz iklimi yabancı olduğum bir şey değil. O yüzden hoşuma gitti. Full güneş, hiç kış yoktu. Kışı buraya gelince gördüm. Yazı seviyorum. Güneş enerjisiyle çalışıyorum" sözleriyle espri yaptı.

Yeni yılı İstanbul'da karşılaşacağını dile getiren oyuncu, "Ailenizle beraber mi olacaksınız?" sorusunu, "Annem burada ama biraz rahatsız, hiçbir plan yapmadım. Plan yapabilecek kadar enerjim yoktu" şeklinde yanıtladı.Serenay, "2021 sizin için nasıl geçti?" sorusu üzerine, "Hepimiz için sağlıksak olarak zor geçti ama kendi adıma verimli bir süreç geçirdim. Öncelik sıramız değişti, kıymet verdiğimiz şeyler değişti. Benim şikayetçi olduğum bir şey yok. Önümüzdeki yıl umarım daha da iyi olur" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada yer alan terliğinin fiyatı ile ilgili iddialara değinen Sarıkaya, "Yazılan fiyatlar doğru değil, bahsettiğiniz marka da doğru değil. Bu arkadaşımın markası, bir de çok uzun zamandır giydiğim şeyler. Hakikaten bahsedildiği gibi değil fiyatlar. Aldığım bir şeyi senelerce kullanıyorum, görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya, basın mensupları tarafından adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen sorulunca, "Söylenecek bir şey yok" demekle yetindi.