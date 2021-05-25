Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli?

Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Seren Uzun, O Ses Türkiye'ye katılarak ismini duyuran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Genç yaşta pek çok şarkı çıkaran bir isim olan Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli?

Seren Uzun kimdir? Yaptığı parçalarla kısa sürede beğenileri toplayan Seren Uzun hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

SEREN UZUN KİMDİR?

Seren Uzun, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Beşikdüzü'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümü mezunu oldu. Seren Uzun, formasyon eğitimi alarak öğretmenliğe de ik adımı attı.

O Ses Türkiye'ye de katılan Seren Uzun, Gökhan'ın takımında yer aldı ancak birinci olamadı.

Seren Uzun kimdir?

SEREN UZUN SON ŞARKISININ KLİBİNİ RİZE'DE ÇEKTİ

Memleketi Trabzon başta olmak üzere Rize ve çevre ilçelerinde çekilen klipte, yöresel kıyafetin yanı sıra kendi tarzına uygun görselliğiylede dikkat çeken Seren Uzun,"Bu aralar çok sıkıntılar yaşadık. Hep beraber eğlenebileceğimiz bir şarkı oldu. Şarkımızla herkes oynayacak" dedi. 28 ağustos Cuma akşamı Goed Müzik etiketi ile& ; Netd Youtube kanalında ve tüm dijitallerde yayınlanan şarkı özellikle Karadenizliler tarafından çok beğenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lukas Podolski Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seren Uzun kimdir? Seren Uzun kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:02:09. #1.14#

title