Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık

Ünlü sunucu Seren Serengil, bir kadına attığı mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri ile 15 yıl önce aşk yaşadığını mecburiyetten dolayı ayrılıp başka biriyle evlendiğini söyledi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Serengil, geçtiğimiz aylarda Hande Taşkın'a attığı mesajların ifşa olması nedeniyle dava açan Kerem Tunçeri hakkında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"KEREM'DEN AYRILIP BAŞKA BİRİYLE EVLENDİM"

Serengil, 15 yıl önce Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıkladı. Serengil, canlı yayındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu. Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim."

"KEREM AYRILINCA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Tunçeri ile ilişkisini bitirdiği için çok üzüldüğünü belirten Serengil, "Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi' dedi.