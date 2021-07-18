Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Uzun süredir Dumping sendromuyla mücadele veren Seren Serengil, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum yazan bir takipçisine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine topladı. Kayıp kızını aradığını söyleyen sosyal medya kullanıcısına Serengil'in, "Üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün" demesi tepki çekti.

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan fakat kısa süre sonra Dumping sendromuna yakalanan ünlü sunucu Seren Serengil, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

"HİÇ SAHİP OLAMAYANLAR NE YAPSIN"

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafının altında kayıp kızını aradığını söyleyen kadına ilginç bir yanıt verdi. Takipçisinin yorumuna yanıt veren Seren Serengil, "Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün... keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır ben dahil. İyi şeyleri düşünün Allah yardım edecek sizin hayrınıza olan her şey için edecek" deyince tepki çekmekten de kurtulamadı.

Seren Serengil, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı

İşte Seren Serengil'in yorumuna gelen eleştirilerden bazıları;

- "Yani 21 yıldır evladı kayıp olan bir annenin acısı hiç evlat sahibi olmayan bir insana göre kat kat daha zordur. 'Öldü mü kaldı mı ne durumda?' bunları düşünmekten insan kanser olur. Nasıl aptalca bir karşılaştırma! Her zaman ki gibi saçmalamışsın Seren Serengil"

- "Depremde kaybettiği kızını 21 yıldır arayan anneye Seren Serengil adlı kişiden teselli cümlesi: "keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır. İyi şeyler düşünün..." "Şükretmenin" de suyunu çıkarmış... Allah akıl fikir versin..."

Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı
İclal Aydın kızı ve kardeşiyle poz verdi, takipçileri benzerliğe yorumsuz kalamadı: Fotoğrafta 2 İclal görüyorum
İclal Aydın kızı ve kardeşiyle poz verdi, takipçileri benzerliğe yorumsuz kalamadı: Fotoğrafta 2 İclal görüyorum
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise tatilin tadını çıkarıyor, poz üstüne poz paylaştı
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise tatilin tadını çıkarıyor, poz üstüne poz paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:09:51. #1.15#

title