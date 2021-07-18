Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı

Uzun süredir Dumping sendromuyla mücadele veren Seren Serengil, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum yazan bir takipçisine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine topladı. Kayıp kızını aradığını söyleyen sosyal medya kullanıcısına Serengil'in, "Üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün" demesi tepki çekti.

Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan fakat kısa süre sonra Dumping sendromuna yakalanan ünlü sunucu Seren Serengil, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

"HİÇ SAHİP OLAMAYANLAR NE YAPSIN"

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafının altında kayıp kızını aradığını söyleyen kadına ilginç bir yanıt verdi. Takipçisinin yorumuna yanıt veren Seren Serengil, "Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün... keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır ben dahil. İyi şeyleri düşünün Allah yardım edecek sizin hayrınıza olan her şey için edecek" deyince tepki çekmekten de kurtulamadı.

İşte Seren Serengil'in yorumuna gelen eleştirilerden bazıları;

- "Yani 21 yıldır evladı kayıp olan bir annenin acısı hiç evlat sahibi olmayan bir insana göre kat kat daha zordur. 'Öldü mü kaldı mı ne durumda?' bunları düşünmekten insan kanser olur. Nasıl aptalca bir karşılaştırma! Her zaman ki gibi saçmalamışsın Seren Serengil"

- "Depremde kaybettiği kızını 21 yıldır arayan anneye Seren Serengil adlı kişiden teselli cümlesi: "keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır. İyi şeyler düşünün..." "Şükretmenin" de suyunu çıkarmış... Allah akıl fikir versin..."