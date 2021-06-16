Seren Serengil, Seda Sayan'ı top tuttu: Bu arsızların tapeleri var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seren Serengil, Seda Sayan'ı top tuttu: Bu arsızların tapeleri var

Seren Serengil, Seda Sayan'ı top tuttu: Bu arsızların tapeleri var
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil, gün boyu birbirine gönderme yaptı. Sayan, Erbil'e tecavüzcü diye iddia da bulundu. Konuya dahil olan Seren Serengil, Sayan'a şok bir iddia da bulundu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Seren Serengil, Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil, kavgasına dahil oldu. Sayan, Erbil'i tecavüzle suçlamış, komedyen ise, "İftira" diyerek yalanlamıştı. Erbil'e Instagram'dan destek mesajı atan Serengil, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı. Serengil, bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti. 2018 yılında Serengil, kendisine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktığı dönemde annesini yayına bağlayan Seda Sayan'la küsmüş, o zaman sert tepki göstermişti.

Seren Serengil, Seda Sayan'ı top tuttu: Bu arsızların tapeleri var
Seren Serengil, Seda Sayan'ı top tuttu: Bu arsızların tapeleri var

Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
Seda Sayan'dan Mali'ye 'geçmişi kirli' cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seren Serengil, Seda Sayan'ı top tuttu: Bu arsızların tapeleri var - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 02:15:51. #1.14#

title