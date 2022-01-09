Seren Serengil kardeşlerini ilk defa paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz - Haberler Magazin
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Seren Serengil kardeşlerini ilk defa paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz

Seren Serengil kardeşlerini ilk defa paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Seren Serengil, annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, kardeş hasreti çekiyor. Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur Serengil ile Jussi Serengil'e olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda." notuyla paylaştı.

Serengil, Jussi Serengil'in fotoğrafına ise "Bu da babama en çok benzeyen kerdeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum" notunu düştü. Seren Serengil daha önce anne ve babasından toplamda beş kardeşi olduğunu açıklamıştı.
Seren Serengil kardeşlerini ilk defa paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz

Seren Serengil kardeşlerini ilk defa paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz

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