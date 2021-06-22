Seren Serengil'in son fotoğrafı sevenlerini üzdü! 'Lütfen photoshop olsun'
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Seren Serengil'in son fotoğrafı sevenlerini üzdü! 'Lütfen photoshop olsun'

Seren Serengil'in son fotoğrafı sevenlerini üzdü! 'Lütfen photoshop olsun'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olmuştu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olmuştu. Ünlü ismin son hali sevenlerini üzdü.

Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, aşırı zayıflığıyla dikkat çekti.

'LÜTFEN PHOTOSHOP OLSUN'

Nişanlısıyla tatile çıkan Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Hem iş hem tatil yapan ünlü sunucunun son hali sevenlerini üzdü. Aşırı zayıflayan Serengil'e takipçileri 'Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz', 'Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık', 'Bir deri bir kemik kalmışsın, vazgeç artık şu ameliyatlardan' şeklinde yorumlarda bulundular. Sosyal medya kullanıcılarının uyarını görmezden gelen Serengil kısa süre sonra fotoğrafını yoruma kapattı.

GÜNDE 10-15 İLAÇ İÇİYOR

Dumping sendromu sonrası aşırı kilo veren Seren Serengil zor günler geçiriyor. Son dönemde doktorların uyarılarını dikkate alan Serengil, takviyelerle sağlığına kavuşmaya çalışıyor. 

Ünlü isim hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu mide ameliyatı geçirmiş kişilerde kendisini gösteren bir durumdur. Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu tedavi edilmediğinde tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ 

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

Kaynak: Hürriyet

Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayılıyor
Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayılıyor
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