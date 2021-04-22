Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - Haberler | 3. Sayfa

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı Seren Serengil'in 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Seren Serengil'in 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Serengil hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Can Tanrıyar'ın avukatı hazır bulunurken, Seren Serengil'in mazeret sunduğu öğrenildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Seren Seren Serengil'in Can Tanrıyar'ın adını ve soyadını belirterek herkese açık paylaşımı gerçekleştirdiği ve paylaşımda yer alan sözler incelendiğinde kaba söz sınırının aşıldığı, sözlerin kişinin onur şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğu açıklandı. Mütalaada Seren Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık Seren Serengil'in mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından 'bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:24:46. #1.15#

title