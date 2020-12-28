Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim

Önceki gün hastaneye kaldırılan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 46 kiloya düştüğünü ve ameliyat olmazsa yaza sağ çıkamayabileceğini ifade etti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, önceki gün hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Serengil, yaşadığı ciddi sağlık durumundan bahsetti.

"HASTALIĞIMI BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞTIM AMA CİDDİYE BİNDİ"

Paylaşımıyla sevenlerini korkutan Seren Serengil, şunları söyledi: "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi."

"AMELİYAT OLMAZSAM YAZA ÇIKAMAZMIŞIM"

"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."

2016 YILINDA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti.

Hastanede tedavi gören Seren Serengil yerine Söylemezsem Olmaz programına Deniz Akkaya çıkacak.