Seren Serengil'den şok eden ölüm itirafı!

Geçtiğimiz günlerde dumping sendromuna yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" diyen Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Serengil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Serengil, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mustafa Tohma ile gittiği Palandöken tatilinden paylaştığı kayak fotoğrafları ile bir hayli eleştiri almıştı.& ;





Kaynak: Snob Magazin