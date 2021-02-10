Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı
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Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı

10.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:37

Beyaz TV'de magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, yeni anne olan Buse Varol için canlı yayında tepki çekecek sözler söyledi. Varol'un oyunculuğunu beğenmediğini söyleyen Serengil, "Buse, Alişan'la evlenerek kendini garantiye aldı" ifadeleri kullandı.

Beyaz TV ekranlarında Bircan Bali ve Arto ile Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, önceki gün yayınlanan canlı yayında cumartesi günü ikinci kez anne olan Buse Varol'u hedef aldı.

"BUSE GÖREBİLECEĞİ EN İYİ ŞARTLARDA YAŞIYOR"

Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama babalığına da laf söyletmeyiz" demesinin üzerine araya giren Seren Serengil, "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şekilde ve en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı. Ali'yle mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çeken sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı

ARTO DA SERT ÇIKTI

Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama..." ile başlayan cümlesi sivri dilli Arto'nun "Sevmeyiz!" cevabıyla da kesildi. Arto, Seren Serengil sözleri üzerine Buse Varol için "Çok akıllı kız" dedi.

Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı
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