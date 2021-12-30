Seren Serengil'den şok eden Hadise ve Reza Zarrab açıklaması

Erbu Gündeş ve Hadise'nin küslüğü sonrası ortaya atılan Reza Zarrab iddiası 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı.

Hadise ile arkadaşlığını bitiren Ebru Gündeş, çıkan söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

Bu konu Söylemezsem Olmaz ekibi tarafından yeniden masaya yatırıldı.

2021 yılının en çok konuşulan konuları arasında Erbu Gündeş ve Hadise'nin küslüğü ve ortaya atılan iddialardı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti.

Hadise ile arkadaşlığını bitiren Gündeş, çıkan bu söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

"BU YILIN EN BÜYÜK REZALETİ!"

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, canlı yayında bu konuyu bir kez daha açtı. Serengil, Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğu bilgisine ulaşmıştı. Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bunu duyan Ebru Gündeş'in, Hadise ile arkadaşlığını bitirdiği iddia edilmişti.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.