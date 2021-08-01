Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili
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Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Serengil, kavgalı olduğu Gülben Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış ayaklara çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı.

Magazin camiasının kavgalı ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki tatsızlık devam ediyor. Bir süredir sessiz olan ikiliden Seren Serengil tarafı sessizliğini bozdu. Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı.

"İLERİ DERECEDE PORTAKAL GÖRÜNÜMLÜ BACAKLARDA ETKİLİ"

Serengil, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı. Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İşte Serengil'in yaptığı paylaşım:

Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili
Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili - Haberler Magazin
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