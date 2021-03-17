Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni
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Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni

17.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:32

Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun konuşması Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr.

Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun konuşması

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu ve Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreninde konuştu.

Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni
Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni
Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni
Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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