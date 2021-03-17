Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreni
17.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:32
Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun konuşması Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr.
Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun konuşması
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu ve Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım töreninde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay