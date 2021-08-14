Şereflikoçhisar'dan Kastamonu'ya destek için 2 kamyon ve 1 kepçe gönderildi
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Şereflikoçhisar'dan Kastamonu'ya destek için 2 kamyon ve 1 kepçe gönderildi

Şereflikoçhisar'dan Kastamonu'ya destek için 2 kamyon ve 1 kepçe gönderildi
Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan - Haberler | Güncel

Şereflikoçhisar Belediyesi, Kastamonu'da afet bölgesinde sürdürülen çalışmalara destek için bölgeye 2 kamyon ve 1 kepçe gönderdi.

Şereflikoçhisar Belediyesi, Kastamonu'da afet bölgesinde sürdürülen çalışmalara destek için bölgeye 2 kamyon ve 1 kepçe gönderdi.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, belediye olarak imkanlar dahilinde yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir süre önce Muğla'ya 28 palet gıda, hijyen ve su gönderdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına 2 kamyon ve 1 kepçemizi bölgeye göndererek yaralarımızı birlikte sarmayı hedefledik. Sel afetinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim güçlü bir devletimiz, güçlü bir halkımız var. En kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Kastamonu, dualarımız ve yüreklerimiz bir."

Şereflikoçhisar'dan Kastamonu'ya destek için 2 kamyon ve 1 kepçe gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan

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