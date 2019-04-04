Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Çelik, Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Şereflikoçhisar Belediye Başkanı seçilen Memiş Çelik, mazbatasını aldı.

Çelik, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Eda Köse'den mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm seçim kurulu çalışanlarına, güzel bir seçim olmasına katkı sağlayan siyasi parti ilçe başkanlarına, diğer adaylara ve demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan tüm seçmenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı Şereflikoçhisar Belediye Meclisi'ne 12, İYİ Parti 2 ve CHP 1 üye gönderdi.

Kaynak: AA