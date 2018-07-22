Şerefiyeliler Festivalde Buluştu

Sivas'ın Zara ilçesinde Şerefiye Geleneksel 23. Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Şerefiye Dernekler Federasyonu (ŞEDEF) tarafından düzenlenen ve iki gün süren Şerefiye Geleneksel 23. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında buzağı yarışları gerçekleştirildi. 32 buzağının jüri önüne çıktığı yarışmada Ali Tekbaş'a ait buzağı birinci olurken, Mustafa Ateş isimli üreticinin buzağısı da ikinci oldu.

"En güzel köy girişi" yarışmasının da düzenlendiği festivalde 26 köy alana giriş yaptı. Yarışmada, Çanakkale Savaşı'nın konu alındığı müsamere ile alana giriş yapan Alişir köyü birinci seçildi.

Festivalde gerçekleştirilen halk konseri programlarında da Türk Halk Müziği sanatçıları Sevcan Orhan, Havanur, Recep Şimşek, Filiz Ağar ile Nazmi Can sahne aldı.

Etkinliklerin son bölümünde düzenlenen ağalık yarışında da geçen yılın ağası Özcan Aslan yeniden festival ağası seçildi.

İki gün süren festivale Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara Kaymakam Vekili Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, ŞEDEF Başkanı Ahmet Turan Altun ile ilçe protokolü, iş adamları, sivil ve siyasi toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.