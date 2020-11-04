Şeref Sözü hangi gün, saat kaçta? Şeref Sözü final mi oluyor? Şeref Sözü nerede çekiliyor?

Şeref Sözü güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Şeref Sözü hangi gün, saat kaçta? Şeref Sözü final mi oluyor? Şeref Sözü nerede çekiliyor?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı, Eda Tezcan'ın senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram dizisi Şeref Sözü hangi gün, saat kaçta? Şeref Sözü final mi oluyor? Şeref Sözü nerede çekiliyor?

ŞEREF SÖZÜ BİTİYOR MU?

Şeref Sözü yüksek bütçesi ile adında söz ettirmeyi başardı. İddialı yapımlar arasında gösterilen dizi Şeref Sözü bitiyor mu? Yapılan açıklamaya göre Şeref Sözü final kararı aldı.

ŞEREF SÖZÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, kayıp İsra'yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı! İsra'nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor. Tüm ada halkı seferber olup İsra'yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir. Cihan'ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra'yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra'yı bulabilecek mi? İsra'nın akıbeti ne olacak? Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra'yı kurtarmaya gelen Mahbube'nin planı ne? Faruk, İsra'yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek? 'Adabeyli Ailesi' sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. 'Cihan Adabeyli'; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve 'Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan 'İsra'dır. 'İsra'nın tek bir umudu vardır; o da 'Cihan Adabeyli'dir. Adabeyli Adası'nda 'İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen şeref sözü, geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.