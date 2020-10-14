Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü sonraki bölümde ne olacak?
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Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü sonraki bölümde ne olacak?

14.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:42
Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü sonraki bölümde ne olacak?

Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü bugün akşam ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Şeref Sözü dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Şeref Sözü yeni sezon 1. bölüm canlı izle! Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle!

Yeni dizi Şeref Sözü heyecanla beklenen diziler arasında yerini aldı. Peki Şeref Sözü ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Dizinin konusu ne olacak? Şeref sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞEREF SÖZÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şeref Sözü dizisi 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00 'da Show TV'de başlayacak.

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM CANLI İZLE...

Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü sonraki bölümde ne olacak?

ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni başlayan Şeref sözü dizisinin 2. bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan 1. bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü sonraki bölümde ne olacak?

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir "Ada Masalı"nın ve şerefli olmanın hikayesi…

Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle! Şeref Sözü sonraki bölümde ne olacak?

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

Nazlı Çetin

Sıla Korkmaz

Begüm Alınca

Sahra Gümüş

Görkem Türkeş

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