'Şeref Madalyası' müzede sergilenmek üzere Vali Köşger'e teslim edildi
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'Şeref Madalyası' müzede sergilenmek üzere Vali Köşger'e teslim edildi

Aydın'ın Germencik ilçesi Dereköy Muhtarı Mustafa Öztürk, Atatürk tarafından bölge halkına verilen 'Şeref Madalyası'nı Adnan Menderes Müzesi'nde sergilenmek üzere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti.

'Şeref Madalyası' müzede sergilenmek üzere Vali Köşger'e teslim edildi
16.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:22

Aydın'ın Germencik ilçesi Dereköy Muhtarı Mustafa Öztürk, Atatürk tarafından bölge halkına verilen 'Şeref Madalyası'nı Adnan Menderes Müzesi'nde sergilenmek üzere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti.

Valiler kararnamesi ile İzmir'e atanan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Germencik'e gitti. Dereköy Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, Germencik Kaymakamlığı ziyareti esnasında Vali Köşger'le bir araya gelerek sohbet etti. Kısa sohbetin ardından Muhtar Öztürk, Atatürk'ün 1937 Ege Manevrasında orduya destek olan bölge halkına verdiği "Şeref Madalyası" nı, Adnan Menderes Müzesi'nde sergilenmek üzere Vali Köşger'e takdim etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Köşger, Dereköy Muhtarı Mustafa Öztürk'e teşekkür ederek, bu anlamlı 'Şeref Madalyası'nın müzenin en güzel yerinde sergileneceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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