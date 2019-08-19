Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası

19.08.2019 11:04

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Yiğit Ali'nin ailesi, valilikten aldıkları izinle çocuklarının tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

İlçede yaşayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, 9 aylıkken serebral palsi olduğunu öğrendikleri 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali'nin iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Aile 5 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için çare aradı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedavileri yaptıramadı. Bitlis Valiliği'ne başvuran Akkol Ailesi yardım toplanılması için valiliğin iznini aldı.

Bitlis Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, tarafından yapılan inceleme sonucunda Ziraat Bankası'ndaki hesaptan yardım toplanacak.

'3 YILDIR TEDAVİ ETTİREMİYORUZ'

Şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Remzi Akkol, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını ifade ederek, "Maddi imkansızlıklar yüzünden yaklaşık 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmek için Bitlis Valiliği'nden maddi yardım yapılması için bankadan hesap açılması izni aldık. Valiliğimizin gözetiminde başlatılan bu yardım kampanyasına tüm hayırseverlerden destek bekliyorum. İnşallah hayırseverlerin yardım ve desteğiyle çocuğumuz sağlığına kavuşacaktır" dedi.



Kaynak: DHA