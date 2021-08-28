Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
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Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı

Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde serebral palsi hastası bireyler, kendileri için hazırlanan özel düzenekli bisikletlerle yarıştı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde serebral palsi hastası bireyler, kendileri için hazırlanan özel düzenekli bisikletlerle yarıştı. 

Serebral Palsisiler Bilim Teknoloji Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), Gebze ilçesi Eskihisar Sahili'nde serebral palsili bireyler için bisiklet turnuvası düzenledi. Yaklaşık 25 kişinin katıldığı yarışlarda serebral palsi hastası bireyler, kendileri için hazırlanan özel düzenekli bisikletleri aileleri eşliğinde kullandı. Yarışmacıların birçoğu hayatında ilk kez bisiklete binerken, ailelerin yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Turnuvanın sonunda, yarışa katılan herkese anı madalyası hediye edildi.

'TOPLUM İÇERSİNDE YER ALMALARINI AMAÇLIYORUZ'Amaçlarının serebal palsi hastası bireylerin toplum içerisinde yer almasını sağlamak olduğunu ifade eden SEPARİNDER Başkanı Cengiz Uzun şunları söyledi: "Bu çocukların bir kısmı hareket kabiliyetini kaybetmiş çocuklar. Bu bireyler ömürleri boyunca başkaları bisiklete binerken, birçoğu maalesef seyirci kalıyor. Onların içindeki bu arzuyu birçok anne ve çocuk cennete erteliyor ama bu çocuklar özel imkanlar verildiği zaman bisiklete binebiliyorlar. Biz de bunu göstermek istedik. 2018'den beri 50'ye yakın çocuğumuzu bisikletle tanıştırdık ve bu çocuklar hayatında ilk defa bisiklete bindi. Bu çocuklar arasında da bir turnuva düzenlemek istedik."'ARKADAŞLARI GİBİ BİSİKLETE BİNİYOR OLMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

7 yaşındaki oğlu Ahmet Faruk'un ilk defa bisiklete bindiğini söyleyen Sevim Ceylan, "Oğlum henüz bağımsız yürüyemiyor fakat arkadaşlarıyla aynı şekilde bisiklete binebiliyor olması bizi çok mutlu etti. Kendisi de hem sosyalleşiyor hem de kendine güveni artıyor. Bu çocukların, bu tür ortamlara katılabilmesi, diğer arkadaşlarıyla bir ortam kurabilmeleri bizim için çok güzel. Hem kasları gelişiyor hem de sevdiği şeyi yapıyor. Çok mutluyum" dedi.


Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı
Serebral palsi hastası bireyler özel düzenekli bisikletlerle yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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