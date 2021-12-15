Serebral Palsi Hastası Azra için En Güzel Hediye

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Serebral Palsi hastası Azra Coşkun'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi'nin danışanlarında olan Azra Çoşkun, 13 üncü yaş gününü Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve ailesi ile beraber kutladı.

Yeni yaşına mutlu giren Azra Coşkun, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın hediyesiyle de mutluğu katlandı. Azra'ya özel tasarlanan çok yönlü ayakta durma sehpası (tırtıl) ile artık daha rahat hareket edebilecek. Birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran tırtıl, ergonomik yapısıyla da Azra'yı taşımada kolaylık sağlayacak.

Azra'ya özel olarak yapılan tırtıl hakkında bilgi veren Protez ve Ortez Teknikeri Uğur Cayla: " Serebral Palsi hastası Azra kızımıza tırtıl isminde bir cihaz yaptık. Bu cihazın 3-4 tane fonksiyonu var. Ayakta durma özelliği var. Normal oturma özelliği var. Üzerinde sehpası var ve üzerinde yemeğini yiyebiliyor. Bir çizim yapabilecekse onları yapabiliyor. Ellerinde ve ayaklarında kasılmalara bağlı dinamik ayak bilek ortezi var. Ellerinde statik el bilek atelimiz var. Bunlarda ellerinin normal pozisyonda durmasını sağlıyor" dedi.

Bugün Azra'nın doğum günü güzel bir hediye oldu diyen Sevcan Coşkun: "Azra için çok fonksiyonel bir hediye. Oturabilir, kalkabilir ve ayakta durabilmesi için. Başta belediye başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Doğum gününde özel bir hediye alan Azra Coşkun ise: "Benim hayatımı kolaylaştıracak bu sandalye. Sandalye için belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederim" diye ifade etti.

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