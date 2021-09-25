Serebral Palsi Enes'in hayali bu projeyle gerçek oldu - Haberler
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Serebral Palsi Enes'in hayali bu projeyle gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Serebral Palsi Enes'in hayali bu projeyle gerçek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Serebral Palsi hastası Enes Poçikli'nin hayalini gerçeğe dönüştürerek "Dilsiz" adlı filmi ön en sıradan izlemeyerek keyifli dakikalar yaşamasını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Serebral Palsi hastası Enes Poçikli'nin hayalini gerçeğe dönüştürerek "Dilsiz" adlı filmi ön en sıradan izlemeyerek keyifli dakikalar yaşamasını sağladı.

Serebral Palsi Enes Poçikli'nin hayali "Ellerimde Güç Var" projesi ile gerçeğe dönüştü. Yerli ve yabancı yapım filmleri izleyen ve tam anlamıyla bir sinemasever olan 1996 doğumlu Enes, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdikleri projeyle, Kocaeli Kongre Merkezinde beyaz perdeye yansıtılan "Dilsiz" adlı filmi en ön sıradan izlemenin keyfini yaşadı. İşaret dili eğitimi alan gençler ile işitme engelli gençlerle birlikte filmi izleyen, oldukça heyecanlanan ve yaşadığı mutluluğu gözlerinden okunan Enes, daha çok macera ve aksiyon filmleri izlemeyi sevdiğini söyledi.

Sesli betimleme ve işaret dili çevirisiyle dev ekrandan yansıtılan filmin gösterimine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in eşi Türkan Sezer, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, "Ellerimde Güç Var" projesi kapsamında işaret dili eğitimi alan gönüllü eğitimi alan öğrenciler, işitme engelliler ve aileleri, Kocaeli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katıldı. - KOCAELİ

Serebral Palsi Enes'in hayali bu projeyle gerçek oldu

Serebral Palsi Enes'in hayali bu projeyle gerçek oldu

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