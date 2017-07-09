Serdivan'da Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesinin İhalesi Gerçekleşti

Serdivan Belediyesi'nin hayata geçireceği ve ilçeye farklı bir doku kazandıracak Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesi'nin ihalesi geçtiğimiz hafta gerçekleşti.



27 bin 500 metrekare toplam alanda yaklaşık bin 600 metre uzunluğundaki güzergah üzerinde yapılacak yaya köprüleri ve çevre düzenlemesi için Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilen ihalede dört firma teklif mektubu sundu. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; geleneksel ve modern mimarinin bir arada işleneceği; Bahçelievler, 32 Evler ve Kemalpaşa Mahallelerini kapsayan projenin ihale sonucunun komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. - SAKARYA