Serdivan'da 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
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Serdivan'da 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi

Serdivan'da 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan ilçesinde yaşayan Nihat Muriç Baş ve Ali Önkol'u ziyaret eden Çatmadım ve Alemdar, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Çatmadım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin kararlı ve dik duruşu sayesinde 15 Temmuz akşamı hainlerin büyük darbe aldığını belirterek, o karanlık gecenin böylece aydınlık geleceğe dönüştüğünü bildirdi.

Başkan Alemdar da canı pahasına vatanına ve milletine sahip çıkan bütün şehitlere ve gazilere her zaman minnettar kalacaklarını kaydetti.

Serdivan'da 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
Serdivan'da 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
Serdivan'da 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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