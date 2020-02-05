Serdengeçti'nin adı kültür salonunda yaşatılacak
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Serdengeçti'nin adı kültür salonunda yaşatılacak

Akseki ilçesinde kültür ve sinema salonuna gazeteci, şair ve yazar Osman Yüksel Serdengeçti'nin adı verildi.

05.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:04
Serdengeçti'nin adı kültür salonunda yaşatılacak

ilçesinde kültür ve sinema salonuna gazeteci, şair ve yazar 'nin adı verildi.

Akseki Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısında Akseki Kültür ve Sinema Salonu'na ilçede dünyaya gelmiş ünlü gazeteci, şair ve yazar Serdengeçti'nin adının verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Akseki'de 15 Mayıs 1917'de doğan Serdengeçti, ilk ve orta öğretimini 'da tamamlamıştı. Türk-İslam düşüncesine önemli katkılar sağlayan Serdengeçti, Adalet Partisi Antalya milletvekilliği yapmıştı.

Osman Yüksel Serdengeçti, yakalandığı parkinson hastalığının ardından 10 Kasım 1983'te vefat etmişti.

Kaynak: AA
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