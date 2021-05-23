Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir?

Anlamı Osmanlı askeri sistemine kadar dayanan serdengeçti kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Osmanlı döneminde, savaşta düşman arasına dalmak için gönüllü yazılan askere denilen serdengeçti hakkında bilgileri merak ediliyor. Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir? İşte detaylar.