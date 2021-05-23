Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir?
Anlamı Osmanlı askeri sistemine kadar dayanan serdengeçti kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Osmanlı döneminde, savaşta düşman arasına dalmak için gönüllü yazılan askere denilen serdengeçti hakkında bilgileri merak ediliyor. Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir? İşte detaylar.
SERDENGEÇTİ NE DEMEK?
Serdengeçti, Osmanlı askeri sisteminde; Akıncılar içinde düşman ordusu içine girmek ve muhasara altındaki kalelere dalmak için gönüllü yazılanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar ellerinde kılıçları tehlikeli işlere daldıkları için "yalınkılıç" ya da "dalkılıç" olarak da anılır. Düşman ordusunda kilit noktalara hücum ederek savaştıkları için dönmelerinden ziyade şehadetleri muhakkak olduğu için Serdengeçti[1] ismi almışlardır.