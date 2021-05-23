Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir?

Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı Osmanlı askeri sistemine kadar dayanan serdengeçti kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Osmanlı döneminde, savaşta düşman arasına dalmak için gönüllü yazılan askere denilen serdengeçti hakkında bilgileri merak ediliyor. Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir? İşte detaylar.

SERDENGEÇTİ NE DEMEK?

Serdengeçti, Osmanlı askeri sisteminde; Akıncılar içinde düşman ordusu içine girmek ve muhasara altındaki kalelere dalmak için gönüllü yazılanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar ellerinde kılıçları tehlikeli işlere daldıkları için "yalınkılıç" ya da "dalkılıç" olarak da anılır. Düşman ordusunda kilit noktalara hücum ederek savaştıkları için dönmelerinden ziyade şehadetleri muhakkak olduğu için Serdengeçti[1] ismi almışlardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Oktay Kaynarca Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 17:28:25. #1.14#

title