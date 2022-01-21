Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım - Haberler Magazin
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Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı programda Nehir Gözlüm şarkısını okudu. Şarkının sonunda bir de itirafta bulunan şarkıcı, "20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım. Hatta Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıllar önce Cansu Dere'ye aşık olduğunu ancak oyuncunun bundan haberinin olmadığını söyleyen Ortaç, Dere için yazdığı şarkıyı da okudu.

"NEHİR GÖZLÜM'Ü CANSU DERE İÇİN YAZDIM"

Programda okuması için Sibel Can'a verdiği Nehir Gözlüm'ü seslendiren Serdar Ortaç, aşk itirafında bulundu. Şarkıcı, 20'li yaşlarında başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşık olduğunu söyledi. Sevgisinden Dere'ye bahsetmediğini söyleyen Ortaç, "Nehir Gözlüm şarkısını da onun için yazmıştım" dedi.

Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım

ŞARKININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Serdar Ortaç'ın "Cansu mahvedecek beni" dediği şarkısındaki "Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri de dikkat çekti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serdar Ortaç, Cansu Dere, Magazin, Haber

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