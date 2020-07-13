Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
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Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın birkaç sene önceki imajıyla Serdar Ortaç'ın gençlik halinin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İkilinin birbirine olan benzerlikleri takipçilerini bile şaşkına çevirdi.

13.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:40

Yeme bozukluğu rahatsızlığından dolayı kısa sürede kilo alan ve son hali sosyal medyada çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan ile Serdar Ortaç'ın eski fotoğraflarındaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın birkaç sene önceki kısa saçlı ve zayıf hali Serdar Ortaç'ın gençlik haline benzetildi. İki ismin fotoğrafları bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ortaç ve Özaslan'ın fotoğraflarını yan yana getiren kullanıcılar, "Bu ikili neden birbirine bu kadar beziyor" ve "Hangisi Serdar ayırt edemedim" yorumlarını yaptı.

İşte ikilinin birbirine benzetilen halleri...

Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Haber Yorumları (2)
BİNGÖLLÜ: Çok benziyorlar sadece sertar tuşlu, duygu dijital. . .
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SERDARIM: serdar ortaç daha güzel :D :D
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