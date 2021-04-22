Serdar Ortaç: Seçil benim hanımım
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Serdar Ortaç: Seçil benim hanımım

Serdar Ortaç: Seçil benim hanımım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Tıkla Media'nın programına konuk olan Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Tıkla Media'nın programına konuk olan Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu. Özel bir diyet uyguladığını belirten Ortaç, beş kilo verdiğini söyledi. Uzun süredir meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan 51 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi hakkında da konuştu: Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım.

"SEÇİL BENİM İÇİN SON DURAK"

Sevgilisi Seçil Gür'e övgüler yağdıran Serdar Ortaç, "Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Seçil benim için son durak" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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