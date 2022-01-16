Serdar Ortaç "Borçsuz uyanmak kadar güzel bir şey yok"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç; "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım" dedi.

Röportajın devamında, bundan sonraki planlarınız neler olacak sorusuna ise, "Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım" şeklinde yanıtladı.

Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Serdar Ortaç; "Annem sarışından hayır gelmez demişti. Eşim de sarışın oldu, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" sözlerini dile getirdikten sonra "Karabiberim" şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.