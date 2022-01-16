Serdar Ortaç "Borçsuz uyanmak kadar güzel bir şey yok" - Haberler Magazin
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Serdar Ortaç "Borçsuz uyanmak kadar güzel bir şey yok"

Serdar Ortaç "Borçsuz uyanmak kadar güzel bir şey yok"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da muhteşem bir geceye imza attı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte detaylar…

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç; "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım" dedi.

Röportajın devamında, bundan sonraki planlarınız neler olacak sorusuna ise, "Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım" şeklinde yanıtladı.

Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Serdar Ortaç; "Annem sarışından hayır gelmez demişti. Eşim de sarışın oldu, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" sözlerini dile getirdikten sonra "Karabiberim" şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Serdar Ortaç "Borçsuz uyanmak kadar güzel bir şey yok"

Serdar Ortaç "Borçsuz uyanmak kadar güzel bir şey yok"

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Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da muhteşem bir geceye imza attı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte detaylar…

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