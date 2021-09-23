Serdar Ortaç ne dedi, ne yaptı? Serdar Ortaç neden gündem oldu? - Haberler
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Serdar Ortaç ne dedi, ne yaptı? Serdar Ortaç neden gündem oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Ajansspor'un haberine göre; Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalılar'ı kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı. Peki, Serdar Ortaç neden gündem oldu? Serdar Ortaç ne dedi, ne yaptı?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutladı. Ancak Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı.Sosyal medyada yankı bulan olay sonrası Serdar Ortaç ne dedi, merak edildi?

SERDAR ORTAÇ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Ajansspor'un haberine göre; Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalılar'ı kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

"SEN HAYIRDIR?"

Koyu Beşiktaşlı olan ünlü sanatçı Celil Nalçakan, Serdar Ortaç'a ateş püskürdü. Nalçakan, kişisel Twitter hesabından Ortaç'ı etiketleyerek, "Sen hayırdır birader?" mesajı attı. Serdar Ortaç'ın vereceği cevap merak konusu oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Serdar Ortaç ne dedi, ne yaptı? Serdar Ortaç neden gündem oldu?

Serdar Ortaç ne dedi, ne yaptı? Serdar Ortaç neden gündem oldu?
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