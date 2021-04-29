Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı

2019 yılında Serdar Ortaç ile tek celsede boşanan Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü model, tatil yaptığı sevgilisiyle ilk pozunu da Instagram hesabından paylaştı.