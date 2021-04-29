Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında Serdar Ortaç ile tek celsede boşanan Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü model, tatil yaptığı sevgilisiyle ilk pozunu da Instagram hesabından paylaştı.

2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı. 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak 16 dakikada bitiren çift, arkadaş kalmaya karar verdi. Serdar Ortaç, boşandıktan bir süre sonra Seçil Gür ile aşk yaşadığını ilan ederken Chloe de yeni bir ilişkiye başladı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Boşandıktan sonra kendi ülkesine dönen Chloe Loughnan, bikinili pozlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde sevgilisiyle Maldivler'de tatil yapan ünlü model, Instagram hesabının hikaye kısmında kırmızı kalp emojisi koyarak yeni aşkıyla fotoğrafını paylaştı.

İşte Chloe Loughnan'ın yeni aşkı:

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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