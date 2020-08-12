Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından tişörtünü birden kaldırarak bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı.

İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz sene ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Kusursuz fiziğiyle verdiği her pozla kendine hayran bırakan model, son olarak dans videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.

TİŞÖRTÜNÜ KALDIRIP DANS ETTİ

Yaz aylarını tatil yaparak geçiren model, dün bir arkadaşıyla kayalıkların üzerinde uzanarak deniz manzarasının tadını çıkardı. Eğlenceli halleriyle tanınan Chloe, üzerinde siyah tişörtü bir anda kaldırarak bikinisiyle dans etti. Model, eğlenceli hallerini de takipçileriyle paylaştı.

FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

Chloe Loughnan geçtiğimiz gün de yılan desenli mayosuyla verdiği pozu paylaşmış takipçilerinden tam not almıştı. Öte yandan Chloe, Instagram'dan tek celsede boşandığı Serdar Ortaç'la olan fotoğrafını da silmedi.