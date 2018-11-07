Serdar Ortaç'ın Ceketi, 300 Çocuğa Umut Oldu
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda verdiği konserde giydiği ceket, 300 öğrencinin eğitimine ışık oldu.
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda verdiği konserde giydiği ceket, 300 öğrencinin eğitimine ışık oldu.
SERDAR ORTAÇ GERİ ÇEVİRMEDİ
"Aşk Sancıları" isimli şarkısı ile çıkış yapan Tolgay, Serdar Ortaç'ın ceketini sahnesinde kullanmak istediğini Serdar Ortaç'a iletti. Serdar Ortaç, Tolgay'ın bu isteğini geri çevirmeyerek ceketi gönderdi. Habere göre, marka danışmanı Selim Akar'ın tasarladığı, 20 bin adet swarovski taşla süslenen, dört terzinin bir ayda diktiği ceketi, önceki akşam Tolgay sahne aldığı mekanda giydi.
300 ÇOCUĞUN OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILADI
Tolgay, geceden kazandığı parayla 300 çocuğa defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemesi aldı. Ayrıca Tolgay, sahnede Serdar Ortaç'a teşekkür etti.
YORUMLAR (5)
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Bravo Serdar.Devamını dilerimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Serdarın ceketi 300 çocuğa maloldu diye okudum ürperdim.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Seni sevmeyen ölsün serdarımCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Ceket başka yardım hayır başka ,ceketle ne alaka ,alakaya maydanoz derler bizde,ama başkalarında ne derler bilemedim .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ye kürküm ye....içindeki değil ceket para ediyorCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır